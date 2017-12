El món musulmà vol Jerusalem Est reconeguda com a capital palestina

Els líders musulmans van demanar ahir a la comunitat internacional que reconegui a Jerusalem Est com a capital de l'Estat palestí, segons s'indica en la Declaració final de la cimera extraordinària de l'Organització per a la Cooperació Islàmica (OCI), celebrada a Istanbul.

La posició de l'OCI, així com la convocatòria de la cimera extraordinària, respon a la decisió presa el passat dia 6 pel president dels Estats Units, Donald Trump, de reconèixer a Jerusalem com a capital d'Israel i traslladar-hi l'ambaixada nord-americana, actualment a Tel Aviv. La cimera de l'OCI, presidida per Turquia, va consensuar una declaració final molt crítica amb Israel i els EUA però sense anunciar cap mesura diplomàtica concreta. El text de la Declaració d'Istanbul queda lluny d'adoptar mesures dràstiques, com la ruptura de les relacions amb Israel, que el mateix president de Turquia -i convocant de la cimera-, Recep Tayipp Erdogan, va insinuar la setmana passada com a possible resultat de la trobada. El comunicat reafirma el compromís amb la solució dels Dos estats, «amb Jerusalem Est com a capital de Palestina, d'acord amb les normes reconegudes internacionalment i la Iniciativa de Pau Àrab de 2002».