El republicà acusat d´abús sexual perd les eleccions al Senat dels EUA

El candidat demòcrata al Senat dels Estats Units (EUA) per Alabama, Doug Jones, va donar dimarts la sorpresa en vèncer en aquest estat conservador al republicà Roy Moore, acusat d'abús sexual per vuit dones durant la campanya electoral. Jones va obtenir el 49,6% (602.515 vots) per un 48,8% de Moore (592.729 vots) amb el 93% de les urnes escrutades.

Amb la victòria de Jones, els republicans veuen reduïda la seva ja de per si estreta majoria a la cambra alta nord-americana, que ara queda 51-49. Jones va guanyar l'escó que va deixar vacant l'actual fiscal general, Jeff Sessions, quan va ingressar al Govern de Donald Trump. El triomf de Jones a la conservadora Alabama suposa a més un fort revés per a Trump, que va decidir donar suport a Moore malgrat les inquietants acusacions d'abús sexual en contra seu.

Fa un any, Trump va guanyar les presidencials a Alabama per prop de 28 punts sobre la demòcrata Hillary Clinton. Jones és el primer demòcrata a guanyar un seient del Senat per Alabama des que Howell Heflin el 1990.

Trump va voler distanciar-se ahir de la derrota del candidat republicà. «La raó per la qual originalment vaig donar suport a Luther Strange (i els seus números van pujar poderosament) és que vaig dir que Roy Moore no seria capaç de guanyar les eleccions. Tenia raó!», va escriure el president al seu compte de Twitter.

Al principi, Trump havia donat suport a la candidatura de Strange a les primàries del seu partit, però, aquest va acabar perdent davant Moore, un evangelista que cita la Bíblia sovint i que fa anys va ser expulsat del Suprem d'Alabama per desafiar ordres judicials.

Després de les primàries, el president va evitar donar suport a Moore, però a causa de la importància d'aquestes eleccions en què estava en joc un escó al Senat, que a partir d'ara dominaran els republicans per tot just un vot de diferència, Trump va acabar demanant el vot per al conservador.

En paral·lel, el president de la Cambra de Representants dels Estats Units, Paul Ryan, va informar que la institució treballa en l'eliminació del procediment pel qual es paguen amb diners públics els acords per fer callar casos d'assetjament sexual (pactes entre l'acusat d'assetjament sexual i la presumpta víctima). «Està entre els aspectes en què estem treballant ara mateix», va explicar Ryan.