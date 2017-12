Trump admet que els EUA s'enfronten a «rivals poderosos» com la Xina o Rússia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que el seu país s'enfronta a «rivals poderosos» com Rússia i la Xina, amb els qui pretén buscar «col·laboració», però sempre a favor dels interessos de Washington. El mandatari va reconèixer els nous reptes als que s'enfronten Estats Units durant la presentació de la seva estratègia de seguretat nacional, un document que el seu equip ha trigat a elaborar «gairebé un any», però que pretén integrar «cada aspecte de la fortalesa nord-americana».

Trump va insistir que primer cal reconèixer «els errors del passat per col·locar els Estats Units al lloc que mereix», i va emfatitzar la necessitat de «crear fronteres», «protegir la pàtria» i incloure un pla econòmic internacional que defensi també els seus interessos. «Ens defensarem nosaltres mateixos i el nostre país com mai abans ho hem fet», va afirmar el mandatari en un discurs solemne des del Centre Ronald Reagan de Washington.

Pel que fa a la capacitat influent de Pequín i Moscou i altres actors internacionals, Trump va assegurar que els Estats Units «desenvoluparan noves formes d'enfrontar-se amb aquells que fan servir els nous dominis, com el ciberespai i les xarxes socials, per atacar el país i la seva societat».



Una «nació preparada»

El president nord-americà va insistir, a més, que «una nació sense fronteres no és una nació», «una nació que no protegeix la prosperitat al país no pot protegir els seus interessos a l'estranger» i «una nació que no està preparada per guanyar una guerra és una nació que no és capaç de prevenir una guerra».

L'equip de Trump ha creat un document, ordenat pel Congrés, que identifica quatre pilars de l'estratègia: protegir la pàtria, promoure la prosperitat dels Estats Units, preservar la pau amb la força i impulsar la influència nord-americana.

Seguint el lema que el magnat va reiterar durant la seva campanya electoral, «Els Estats Units, primer», el Govern ha delineat sobre aquest principi la seva estratègia, tot i que, segons va indicar una funcionària en conferència de premsa prèvia al discurs del magnat, «els Estats Units primer no vol dir en cap cas els Estats Units sols o aïllats».

Per al Govern de Trump, els Estats Units s'enfronten a uns «poders revisionistes» que intenten posar el món en conflicte amb els valors nord-americans, entre els quals identifica la Xina i el seu paper al mar del Sud; i Rússia en els casos Ucraïna i Geòrgia.