Detenen un home de 73 anys a Navarra per apunyalar-ne un altre de 80 en un geriàtric

Un home de 73 anys va ser detingut per apunyalar un home de 80 a la residència geriàtrica de Cárcar (Navarra) i va ser enviat a presó provisional comunicada i sense fiança per la jutge de guàrdia d'Estella, acusat d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. L'arrestat va agafar un ganivet -que havia comprat unes setmanes abans- i va acudir a l'habitació de la víctima, que utilitza cadira de rodes per desplaçar-se, i que es trobava estirat al llit veient la televisió i amb la llum apagada. Un cop dins de l'habitació i després d'una discussió, va començar a clavar-li punyalades.