Es frena l'ampliació a 5 setmanes del permís de paternitat per al 2018

L'ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat que estava previst aplicar en 2018 tal com van acordar el Govern i Ciutadans, s'ha quedat congelada per falta de Pressupostos Generals de l'Estat, el marc on hauria d'aplicar-se aquesta modificació legislativa i on quedaria recollida la partida necessària per fer-la realitat.

Segons han confirmat fonts oficials, l'ampliació no s'aprovarà en l'últim Consell de Ministres de l'any i no entrarà per tant en vigor l'1 de gener. Es desconeix a més si acabarà sent una realitat en 2018, doncs depèn que s'aprovin amb aquesta previsió els Pressupostos Generals de l'Estat o que si es prorroguen els de 2017, existeixin tant la voluntat política com els fons necessaris per engegar-ho.

Espanya va tard ja en aquest assumpte. La Llei d'Igualtat de 2007 va establir el permís de paternitat de quinze dies, doncs fins llavors ells comptaven amb només dos dies lliures, i va fixar que la seva durada havia d'arribar a ser d'un mes com a molt tard a partir de gener de 2013 de cara a una progressiva equiparació dels permisos parentals.

Per recaptar suports en la seva última investidura, Rajoy va acordar amb Ciutadans que tendiria a aquesta equiparació progressiva dels permisos i de fet, aquest any en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat corresponents a 2018 va incloure la partida necessària perquè el permís parental passés a ser de cinc setmanes.

No obstant això, aquest esborrany dels pressupostos no ha arribat encara al Congrés dels Diputats i conforme explica la portaveu d'Igualtat de Ciutadans, Patricia Reyes, tampoc s'ha consensuat amb grups com el PSOE o el PNB, els vots del qual són necessaris perquè tiri endavant.