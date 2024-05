El Festival d'Eurovisió a punt per demà

Demà podrem gaudir de l'experiència de Nebulossa a Eurovisió 2024. Com cada any, RTVE (La 1 de Televisió Espanyola) retransmetrà la gala en directe per tal que tots els espanyols puguem veure la nostra representació; una cançó polèmica, però amb un rere fons molt interessant: "Zorra".

Nebulossa

María Blas i Mark Dasousa són parella artística i sentimental des de fa més de 20 anys.

Nebulossa volia donar un nou significat a la paraula "zorra". La intenció és deixar que aquest insult masclista es converteixi en un símbol d'empoderament femení. Així doncs, aquesta cançó s'ha començat a utilitzar com a himne feminista.

El feminisme i "Zorra"

Aquesta cançó ha estat molt important per a totes les dones, ja que, malauradament vivim, encara, en una societat plena de masclisme: submissió i sexualització de la dona, entre molts altres factors. Així doncs, empoderar la dona amb un insult fet servir per ells i per elles, pot arribar a marcar un nou moviment reivindicatiu. Recordeu que el feminisme es basa en una lluita constant per arribar a aconseguir el mateix respecte, igualtat i condicions socials i econòmiques, entre altres, que els homes.

La lletra reivindicativa també fa referència als homes que se senten separats de la societat, segons Mark Dasousa.

Així doncs, "Zorra" és una cançó reivindicativa de la llibertat: cadascú que sigui com vulgui. Per una societat sense prejudicis i menys masclista.

Momento súper emotivo de @Nebulossa_of con sus hijos celebrando el triunfo en el #BenidormFestFinal 🥺❤️ pic.twitter.com/P7qCgNSi7c — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2024

La posada en escena

Nebulossa utilitza un attrezzo dels anys 30. Un bordell clandestí amb làmpades de flocadures i un sofà de vellut vermell. Els seus ballarins es mostren com actualment, mostren a les dones, mostrant tot el cos; només tapant la part més íntima d'aquest. I les cadenes amb les quals ha portat als ballarins mostren com hi ha una esclavitud molt present en el segle XXI; parlant de dones i homosexuals, entre altres col·lectius.

I finalment, ha trencat amb els estereotips de l'edat en la indústria musical. Oferint un bon xou als 55 anys.

Llevar a dos personas con cadenas como si fuesen perros me parece humillante y denigrante. #Spain0Points #Eurovision2024pic.twitter.com/xJxQC2ov4O — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧a ☆ 🇪🇸 (@progreston6) May 5, 2024

Eurovisió 2024

Demà mateix, dissabte 11 de maig se celebrarà el 68è Festival d'Eurovisió. Aquesta vegada a Suècia. L'ordre en el qual tocaria participar a Nebulossa no el sabíem i és que, quan hi va haver la decisió a través de les urnes per decidir la posició de la representació, Nebulossa va treure una papereta en blanc. Això significava que seria l'organització qui decidiria en quin moment sortiria "Zorra" a l'escenari.

En la segona semifinal es va decidir la seva posició. Així doncs, Nebulossa actuarà en la vuitena posició. Recordem que, actualment hi ha 26 països que actuen al festival. En primer lloc, apareixerà Suècia i en l'últim Àustria. Així doncs, ara només ens queda desitjar molta sort a Espanya a Eurovisió: per totes les "zorras"!