La prova del VIH ja no necessita recepta mèdica

El Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret que modifica la legislació de productes sanitaris «in vitro», de manera que s'elimina la necessitat de prescripció per a la venda de productes per a l'autodiagnosi del VIH, alhora que es permet la publicitat per a aquests productes.

L'exigència de prescripció per a la venda al públic d'aquests productes constituïa un entrebanc per a la detecció precoç de la sida, i per aquest motiu s'ha modificat la reglamentació a petició del Ministeri de Sanitat. Aquests productes es venen només en farmàcies, per la qual cosa aquest serà l'únic canal de venda, si bé les farmàcies les podran comercialitzar també a través d'internet.

La mesura es desprèn dels Objectius del Pla Estratègic de Prevenció i Control del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2013-2016 hi ha la promoció del diagnòstic precoç del VIH, amb l'objectiu de disminuir la proporció de persones no diagnosticades. En l'actualitat ja existeixen productes que han obtingut la marca CE i que es comercialitzen al Regne Unit i a França. Algunes empreses han mostrat interès per comercialitzar aquests productes a Espanya.

«És necessari millorar l'accés a la prova i a la seva realització, la qual cosa inclou l'ús de productes d'autodiagnòstic», va recalcar el Departament de Sanitat.

A Espanya, un elevat nombre de persones que presenten infecció per VIH desconeix que està infectada, i un diagnòstic tardà de la infecció és un dels principals obstacles en la resposta a aquesta epidèmia, ja que augmenta la mortalitat associada i disminueix la resposta al tractament. Per això, per facilitar l'accés a la prova, s'ha modificat la reglamentació per eliminar l'exigència de prescripció mèdica en la seva dispensació. Algunes empreses ja han mostrat interès per la comercialització d'aquests productes a Espanya.