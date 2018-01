Un mort i dotze ferits en un accident d'un globus aerostàtic a Egipte

Una turista va morir i 12 persones van resultar ferides després d'estavellar-se un globus aerostàtic prop de la ciutat egípcia de Luxor. El globus, que transportava turistes de diferents nacionalitats i egipcis a bord, es va estavellar a l'oest de la ciutat, una de les més visitades del país, a causa de les males condicions meteorològiques.

El Ministeri de Salut va assenyalar que una dona de 36 anys va morir i 12 persones van resultar ferides, dues de les quals es troben en estat crític. El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació va aclarir que finalment no hi ha ciutadans espanyols entre els ferits. Inicialment s'havia parlat d'alguns espanyols ferits, però funcionaris del consolat van constatar que els ferits als quals s'havia donat inicialment per espanyols són en realitat dos argentins.

L'any 2013, almenys 19 persones van morir, majoritàriament turistes asiàtics i europeus, després d'incendiar-se un globus a prop de Luxor i estavellar-se després que es produís una explosió a l'aire.