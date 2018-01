La policia danesa acusa més de mil joves de pornografia infantil

Les forces de seguretat daneses han acusat 1.004 joves, entre ells menors d'edat, per compartir imatges en vídeo en què es veu dues persones de 15 anys mantenint relacions sexuals, en considerar que pot ser constitutiu d'un delicte de pornografia infantil. Les autoritats van conéixer l'existència de la gravació arran d'un avís ofert per la companyia Facebook. A través de la seva plataforma de xat (Messenger), s'havien distribuït els dos vídeos i la companyia va avisar les autoritats dels Estats Units, que van fer arribar l'alerta a Dinamarca a través d'Interpol. La majoria dels acusats havia compartit els vídeos poques vegades, però hi ha qui els havia enviat fins i tot en diversos centenars d'ocasions.

«És un cas molt gran i complex que ha portat temps investigar com a conseqüència de la gran quantitat d'imputats. Ens ho hem pres molt seriosament, ja que té greus conseqüències per als involucrats difondre aquest tipus de material», va assenyalar Lau Thygesen, inspector de la policia del nord de Selandia. La fiscalia estudiarà cada cas de forma individual per determinar la pena que se sol·licitarà, que dependrà de diversos elements com el nombre de vegades que es va compartir el material o l'edat dels imputats.

La policia va advertir que una condemna per un delicte contra menors constaria almenys deu anys en els antecedents penals de cada persona, fet que la incapacitaria, per exemple, per treballar com a pedagog, entrenador de futbol o professor i podria generar problemes per entrar a països com els EUA. «És un delicte greu que té greus conseqüències», va dir Flemming Kjærside, del Centre Contra els Crims Cibernètics.