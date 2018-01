La Unió Europea recorda als britànics que continua oberta a revertir el Brexit

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, van assegurar que la UE «continua oberta» a revertir el Brexit si els britànics canvien d'opinió sobre la decisió d'abandonar el bloc comunitari. «Nosaltres, al continent, no hem canviat de parer. Els nostres cors segueixen oberts per als britànics», va defensar Tusk en un debat en el ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França) sobre la cimera europea de desembre en la qual es va donar pas a la segona fase de les negociacions sobre el divorci. Per reforçar el seu missatge al Regne Unit, el president del Consell va recordar una frase del negociador del Govern britànic per al Brexit, David Davis, que va dir en una ocasió: «Si una democràcia no pot canviar d'opinió, deixa de ser una democràcia».

Per part seva, un portaveu de la primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que el Regne Unit deixarà la UE. «Crec que hem estat absolutament clars: els britànics van votar a favor d'abandonar la Unió Europea i això és el que farem», va insistir el portaveu. A la cimera de desembre, els caps d'Estat i de Govern van confirmar que s'havien donat els passos necessaris per acordar les bases de les condicions del divorci.