Montoro apujarà els salaris públics tot i que no hi hagi Pressupostos

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va assenyalar que els salaris públics pujaran «de qualsevol manera» el 2018 i, ho faran «més que l'any passat» encara que no hi hagi pressupostos, i va recordar que dimecres que ve compareixerà al Congrés per explicar «el que significa la paràlisi i no tenir Pressupostos».

En qualsevol cas, el ministre va destacar que si per qualsevol circumstància no hi hagués Pressupostos a temps, els salaris dels funcionaris es «milloraran» més que l'1% que ja van pujar el 2017, i va afegir que pujaran «més a mesura que la recuperació econòmica es vagi consolidant».

Montoro va assenyalar que «hi ha grups polítics que sembla que no tenen cap interès» que s'aprovin els comptes públics aquest any, circumstància que tractarà durant la seva compareixença al Congrés. «Per tant, l'autèntica valoració caldrà fer-la d'aquí a tres, quatre anys, quan Espanya hagi assolit els nivells d'ocupació d'abans de la crisi», quelcom que, segons va destacar, «al ritme actual» es pot aspirar a complir.

A més de reiterar la pujada del salari dels empleats públics, el ministre va aprofitar per augurar increments salarials al sector privat i més creació d'ocupació per a aquest any, per al que va fer referència al paper del Govern abaixant impostos i al dels actors socials en la negociació col·lectiva.

«Necessitem més creació d'ocupació i que el Govern la recolzi abaixant l'IRPF i altres impostos aquest any i els anys successius», va assenyalar el ministre, després d'indicar que els salaris en el sector privat «els determina la negociació col·lectiva».

Montoro va destacar que Catalunya està creixent ja a nivells anteriors a l'estiu, moment en el qual Carles Puigdemont «es va dedicar a altres coses que no eren garantir el benestar dels catalans i no interrompre el creixement sa i equilibrat».