Trump, disposat a declarar sobre la seva relació amb Rússia sota jurament

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que està disposat a parlar sota jurament amb Robert Mueller, el fiscal especial encarregat de la investigació sobre la presumpta ingerència russa en el marc de les eleccions presidencials de 2016. «Estic desitjant-ho», va assegurar el dirigent nord-americà, després de mesos de rumors sobre la possibilitat que Trump es sotmetés a un interrogatori per part de l'equip de Mueller, que també es trobaria investigant si el magnat va incórrer en un delicte d'obstrucció a la justícia, segons The New York Times.

Així mateix, va assenyalar que està disposat a respondre a les preguntes pertinents sota jurament però no abans que l'excandidata demòcrata a la Casa Blanca Hillary Clinton respongui sota jurament a les qüestions de l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) en relació amb l'ús de el seu compte de correu personal quan era secretària d'Estat. Al juliol de 2016, Clinton es va sotmetre de forma voluntària a un interrogatori per part de la investigació.

Per altra banda, el president dels Estats Units va amenaçar de nou amb retirar l'ajuda econòmica als palestins «si no s'asseuen a negociar la pau» i va recriminar al Govern d'Abu-Mazen la seva «falta de respecte» per no reunir-se amb el vicepresident nord-americà, Mike Pence, durant la seva recent visita a la regió.

Trump va fer aquesta advertència durant una reunió a Davos (Suïssa) amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, davant el qual va tornar a defensar les relacions que uneixen els Estats Units i Israel, «més fortes que mai», i l'«històric» anunci de reconèixer Jerusalem com a capital de l'Estat jueu.

El president nord-americà va culpar els palestins de la manca d'avenços en matèria de pau i va ironitzar amb Netanyahu en què, després de guanyar «un punt», hauria d'estar disposat a cedir altres en les negociacions. «Si és que alguna vegada hi ha negociació», va postil·lar a continuació.



Petició de respecte a l'ANP

Així, va dirigir un missatge de forma específica a l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) per demanar-li «respecte». En aquest sentit, va recriminar que l'Administració que presideix Abu-Mazen no accedís a rebre Pence, precisament com a represàlia pel reconeixement de Jerusalem com a capital israeliana. «Els donem centenars de milions de dòlars en ajuda i assistència, xifres enormes, xifres que ningú entén i aquests diners deixarem d'enviar-los si no seuen a negociar la pau», va assenyalar el mandatari nord-americà.