El partit de Merkel avala formar govern amb els socialdemòcrates

La Unió Cristianodemòcrata (CDU), el partit que lidera la cancellera alemanya Angela Merkel, va autoritzar la reedició de l'actual «gran coalició» de Govern amb el Partit Social Demòcrata (SPD), en el marc d'un congrés extraordinari celebrat a Berlín. Després de més de quatre mesos amb un Executiu en funcions, el partit més votat en les últimes eleccions va avalar l'acord amb l'SPD per àmplia majoria, de tal manera que només van votar en contra 27 dels gairebé mil participants a l'assemblea.

La votació de la CDU, però, no és definitiva. La «gran coalició» encara depèn del resultat que sorgeixi del sondeig que s'està duent a terme entre els més de 463.000 militants socialdemòcrates i els resultats del qual es donaran a conèixer el 4 de març. «És un congrés important i té una comesa concreta: volem contribuir a formar un Govern estable i amb capacitat de maniobra a Alemanya», va proclamar la presidenta de la CDU durant l'obertura del congrés extraordinari a Berlín. «Les esperances posades a Alemanya són grans, no només a Alemanya, sinó més enllà de les seves fronteres», va afegir.

D'altra banda, va lamentar la imatge que ha ofert la classe política alemanya en el seu conjunt durant els més de quatre mesos de negociacions que van ser necessaris per acordar la formació de govern. «Ningú s'ha d'enganyar sobre la imatge que ha ofert la política alemanya en les últimes setmanes», va asseverar. «L'estil, les maniobres i la tendència a mirar-se el melic que han caracteritzat alguns debats, tot això no va ser ni és una pàgina que cobreix de glòria la política. La responsabilitat política no és un joc», va recordar.