Commoció a Xile per la violació i assassinat d'una nena de 20 mesos

La violació i assassinat d'Ambre, una nena de 20 mesos, suposadament per la parella d'una tia que tenia la seva custòdia legal, ha commocionat la societat xilena i ha tornat a posar damunt de la taula el debat sobre la pena de mort. Davant la indignació que ha causat el cas a la societat xilena, el president, el conservador Sebastián Piñera, va anunciar que el Govern s'ha querellat contra els responsables. «El nostre Govern no està de braços creuats: ja ens hem querellat contra els responsables d'aquest brutal assassinat», va dir Piñera en un acte. La tia biològica de la menor, que tenia la custòdia, va portar la petita dissabte a la nit a un centre mèdic per ser atesa pels cops provocats, suposadament, per una caiguda del llit. L'equip mèdic que la va atendre va concloure que les lesions que presentava la petita havien estat provocades per una brutal agressió sexual.