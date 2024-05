Eloi Badia (Comuns): “Posarem en marxa 100 comunitats energètiques a les comarques gironines”

Els comuns asseguren que "la transició energètica justa és un dels grans reptes actuals" i volen afrontar-la "de forma prioritària". Per donar l’impuls definitiu "cal un salt d’escala i una política energètica que canviï la situació actual: Girona genera només l’1% de l’energia que consumeix", expliquen des de Comuns-Sumar. “Posarem en marxa 100 comunitats energètiques a Girona amb la participació de la Generalitat, els ajuntaments i la ciutadania perquè tothom pugui connectar-se a les plaques fotovoltaiques i reduir un 25% el rebut de l’energia”, ha explicat Eloi Badia, candidat de Comuns Sumar per les comarques gironines.

A més, els comuns proposen la climatització energètica d’equipaments educatius i residències de gent gran, "per poder fer front amb equitat a onades de calor i de fred". Una mesura que consideren "cabdal en matèria d’energia" i que "té com a objectiu millorar l’eficiència energètica dels edificis i equipaments públics". Així mateix, afirmen que "amb els excedents s’abastirien les llars més vulnerables i les comunitats energètiques de la zona". “És clau que la transició energètica sigui justa”, ha dit Badia, “ha d’estar ben planificada per tal que no generi desigualtats ni deixi ningú enrere”, remarca el candidat.

Finalment, des de Comuns-Sumar expliquen que "un tercer punt clau per aquesta transició inajornable és la creació d’ocupació en el sector de les energies renovables, la rehabilitació energètica d’habitatges, l’economia verda, l’estalvi i l’eficiència en els processos industrials, l’electrificació de la mobilitat, la recerca i la innovació". Badia conclou que “necessitem sobirania, no podem dependre del negoci dels oligopolis elèctrics o del mercat exterior; cal planificació ecològica per a produir l’electricitat a Catalunya i així generar llocs de treball de qualitat”.