Rajoy tria Ángel Garrido com a substitut de Cifuentes a la Comunitat de Madrid

Rajoy tria Ángel Garrido com a substitut de Cifuentes a la Comunitat de Madrid Europa Press

La direcció nacional del PP que presideix Mariano Rajoy ha triat aquest dilluns Ángel Garrido com a candidat del partit a la Presidència de la Comunitat de Madrid fins a les eleccions autonòmiques del pròxim any, segons han informat a Europa Press fonts de la formació. El Comitè Electoral Nacional ha donat després el vistiplau a aquesta decisió.

Garrido ha exercit aquests últims dies com a president en funcions, després de la dimissió a la fi d'abril de l'exdirigent autonòmica Cristina Cifuentes per la polèmica del seu màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i la difusió d'un vídeo del 2011 en el qual se l'hauria sorprès presumptament robant en un supermercat.

La passada setmana, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ja havia dit que Garrido no estava descartat "en cap concepte" i va afegir que "tampoc tindria sentit ara nomenar una persona que remodelés i canviés tot el govern de la Comunitat de Madrid". És més, va dir que a 'Génova' estan "molt satisfets" amb la tasca que ha realitzat fins ara el Govern regional.

Reunió del comitè de direcció i de comitè electoral



Aquest dilluns, el president del Govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, ha presidit a les 11.00 hores la reunió del comitè de direcció que reuneix la cúpula del partit: la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal; el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo; els quatre sotssecretaris, Pablo Casado, Javier Arenas, Javier Maroto i Andrea Levy; el cap de gabinet de Rajoy, José Luis Ayllón; i els portaveu parlamentaris Rafael Hernando (Congrés), José Manuel Barreiro (Senat) i Esteban González Pons (Parlament Europeu).

Poc després s'ha celebrat la reunió del Comitè Electoral Nacional --que presideix la diputada catalana Alicia Sánchez-Camacho--, que és l'òrgan encarregat d'aprovar la proposta de candidat del per presidir la Comunitat de Madrid.

Aquesta tarda comença la roda de contactes



El PP ha pres aquesta decisió aquest dilluns atès que aquesta mateixa tarda la presidenta de l'Assemblea de Madrid, Paloma Adrados, obrirà amb els portaveus parlamentaris de PP i PSOE la ronda de contactes amb els grups per triar candidat. Aquest dimarts seguiran les reunions amb Ciutadans (Cs) i Podem.

Com a única condició els 'taronges' han demanat que la persona triada estigui "neta" i que no tingui sobre les seves esquenes "casos de corrupció". Així mateix, des de Ciuatadans ja han mostrat la seva predisposició al fet que l'acord d'investidura segueixi en peus i que el PP segueixi complint, "com fins ara", les mesures.