"Muntatge-enterrament" contra el CAP en una zona verda de Domeny

Els veïns contraris a la construcció del nou CAP de Taialà en una zona verda de Domeny han creat un muntatge per mostrar el seu rebuig a aquesta possibilitat.

Aprofitant que és Temps de Flors han confeccionat un projecte on s'hi pot llegir SOS (com a crit d'auxili) i ho han encerclat amb creus, com si estractés d'un enterrament (en referència a la fi de la zona verda).

També hi ha una pancart de l'AV Domeny- Pla de Domeny i Taialà on s'hi pot llegir "No al CAP dins les zones verdes".