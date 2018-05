Rajoy i Rivera es desafien mútuament per la gestió del 155 a Catalunya

El cap del Govern, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'han desafiat a càrrec de l'aplicació del 155 a Catalunya fins al punt que el president de Cs li ha advertit que només el recolzaran si "vigila" als separatistes i recorre el vot delegat de dos dels "pròfugs".





#SesiónDeControl El presidente de @CiudadanosCs, @Albert_Rivera, pregunta al presidente del Gobierno, @marianorajoy, por qué el Gobierno no ha recurrido aún ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de los diputados "prófugos de la justicia" ?? pic.twitter.com/uUMDEIvoOk — Congreso (@Congreso_Es) 9 de maig de 2018



Rajoy, que ha demanat a Rivera que es comporti en el tema de Catalunya "amb la mateixa lleialtat" que el PSOE, li ha dit al seu torn que escenificar "un suposat desacord" entre tots dos, com creu que pretén fer el líder taronja, no li fa guanyar un vot sinó que li pot fer perdre suports.Una topada que ha tingut lloc durant la sessió de control, en la que Rivera ha començat per demanar-li explicacions per no recórrer al Tribunal Constitucional el vot delegat exercit per Antoni Comín i Carles Puigdemont i ha continuat recordant-li que la Fiscalia del Tribunal de Comptes ha confirmat que es van destinar diners públics a la consulta del 9-N.Durant la rèplica, el president del Govern central ha insistit que l'Executiu ha presentat 25 recursos davant el Constitucional relacionats amb el "procés" i no tindria cap problema a presentar el número 26 per recórrer el vot delegat de Comín i Puigdemont si no fos perquè els serveis jurídics de l'Estat ho han desestimat.