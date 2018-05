Els detinguts a França no tenen relació amb els atemptats a Catalunya

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit avui que, segons la informació que obra en el seu poder, els detinguts a França per la seva implicació amb el terrorisme gihadista, "no tenen relació directa ni indirecta" amb els atemptats registrats a Barcelona i Cambrils (Tarragona) l'agost passat.

Tot i això, ha explicat que un d'ells va estar vinculat a un individu detingut en relació amb aquells atemptats a Catalunya.

Preguntat pels periodistes a Huelva per aquestes detencions avui a França, Zoido ha assenyalat que malgrat les informacions que apunten a aquesta relació dels arrestats amb aquests actes terroristes a Catalunya, "no n'hi ha, ni directament ni indirecta".



Els detinguts d'origen txetxè se'ls relaciona a l'últim atemptat a París

Ha assenyalat que, segons la informació que posseeix, la policia francesa ha realitzat una sèrie de detencions arran de l'últim atemptat a París -el passat dissabte, quan un home va matar a una persona i en va ferir quatre-, i ha afegit que els arrestats "són d'origen txetxè i tres d'ells guarden relació directa amb aquest últim fet".

"Hi ha altres dues persones a les quals se'ls relaciona amb un altre acte terrorista i una altra més que té relació amb una persona que va ser detinguda en el seu dia pels atemptats de Barcelona i Cambrils, però no hi ha constància que aquest estigui relacionat directament amb aquests (atemptats) ", ha incidit el ministre.

No obstant, ha apuntat, "en temes de terrorisme, com en qualsevol altre tema, les comunicacions són fluides", i de moment no consta que el detingut avui "tingui relació ni directa ni indirecta amb els atemptats d'agost, sí amb la persona que al seu dia es va aturar per la seva implicació amb aquests fets".