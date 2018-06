Sánchez president

El Congrés va tombar ahir Rajoy, que només li va quedar apel·lar a l'honor. La votació d'ahir al matí culminava la caiguda fulminant de Mariano Rajoy en vuit dies –des de l'aprovació dels pressupostos a la consumació del seu relleu per part del Congrés fruit de la sentència de la primera peça del cas Gürtel– i situa com a nou president espanyol el líder del PSOE, que haurà de prendre possessió amb un govern sustentat, de moment, en només 84 diputats.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez es va convertir ahir en el primer president investit després d'una moció de censura. El secretari general socialista prendrà possessió avui al matí a la Sarsuela en presència del Rei. Haurà de comunicar els canvis en l'estructura del govern, si n'hi ha, per poder nomenar els ministres i que es puguin publicar els decrets.

El socialista, que manté que vol governar en solitari, va assolir els 180 diputats, una suma superior a la que va aconseguir Rajoy per ocupar la Moncloa per última vegada. Això no li va estalviar una allau de crítiques per part del portaveu del PP, Rafael Hernando, qui va resumir la moció de censura en un pacte amb els amics d'ETA i els del 3%. Entre els reptes de Sánchez, mantenir les aliances que l'han situat a La Moncloa mentre no convoca eleccions, sota l'examen de Podem i de les formacions independentistes.