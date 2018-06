Pedro Sánchez i Quim Torra parlen per telèfon i acorden mantenir una reunió «molt aviat»

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, van parlar per telèfon per primera vegada i van pactar mantenir una reunió «molt aviat». Va ser Sánchez qui, després de la primera reunió del Consell de Ministres, va trucar al president de la Generalitat, qui en les darreres setmanes havia insistit en la necessitat de veure's com més aviat millor amb el president del Govern. Durant la conversa, Torra i Sánchez es van comprometre a celebrar una reunió «molt aviat» i van deixar en mans de les seves respectives oficines l'encàrrec de tancar una data concreta per a la trobada. El president del Govern va mantenir converses telefòniques amb tot els presidents autonòmics com un primer contacte per emparaular futures reunions amb ells.

Per part seva, la portaveu del Govern, Isabel Celaá, va assegurar que Sánchez portarà «la Constitució en una mà i el diàleg en l'altra amb la voluntat d'avançar» en la reunió que té previst mantenir amb Torra. Celaá va aclarir que a la reunió d'ahir del Consell de Ministres no s'havia parlat sobre el contingut de les matèries que es tractaran en la reunió entre Sánchez i Torra, però va assenyalar que solucionar el conflicte català és una qüestió «prioritària» amb l'objectiu de «normalitzar» la situació.

De fet, va situar la qüestió de la integritat territorial com «el principal problema» que té l'Estat, i per solucionar-lo «és necessari obrir-se al diàleg i traslladar a la societat aquest ànim de normalitzar». També va anunciar que la ministra de Política Territorial té prevista una compareixença la setmana que sobre aquesta qüestió.

Per part seva, la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, va anunciar que el seu grup demanarà la compareixença al Congrés de Sánchez perquè expliqui el seu pla de Govern i «les hipoteques que té amb el separatisme» a canvi que li donessin els vots en la moció de censura. Arrimadas va avançar que el seu grup vol que el president del Govern expliqui com «respondrà a les il·legalitats del senyor Torra», i va lamentar que l'Executiu hagi decidit aixecar el control financer als comptes de la Generalitat com un gest de normalització política.

Paral·lelament, el PP també va exigir la compareixença de Sánchez al Ple del Congrés perquè detalli «quins són els pactes que ha assolit amb les forces radicals independentistes i amb els proetarres a canvi del seu suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy».

En concret, segons l'escrit registrat a la Cambra Baixa, la compareixença hauria de celebrar-se en una sessió plenària monogràfica en què els grups puguin presentar propostes de resolució per al seu debat i votació, a l'estil del funcionament dels Debats de Política General. De fet, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Rafael Hernando, va instar a celebrar aquest debat abans del proper 30 de juny, tal com s'havia compromès a fer l'Executiu de Mariano Rajoy.