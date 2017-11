Per majoria es va decidir posar ascensor en el bloc de pisos. Què pot fer la comunitat de veïns davant dels qui no estan d´acord amb la instal·lació i no volen pagar?

Pregunta completa: Fa molts anys que la instal·lació del servei d'ascensor està a cada reunió de propietaris. Es tracta d'una comunitat de propietaris de 9 habitatges i un local en els baixos. Hi havia un acord del 50%. A la darrera reunió es va aconseguir el SÍ, de 7 pisos i el local dels baixos (80%). Els 3 pisos del NO encara que es prengui l'acord d'instal·lar l'ascensor, si no hi estan d'acord i NO volem pagar, que pot fer la Comunitat per realitzar l'obra i que tots els propietaris hi contribueixin? Cada propietari hi ha de participar d'acord amb el coeficient de propietat, prescindint de l'alçada de la planta del pis?

D'acord amb el Codi Civil de Catalunya, la instal·lació d'ascensors, i en general, les obres o serveis amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, requereixen un acord de la majoria simple de propietaris assistents a la Junta, que representin la majoria simple de les quotes de participació. Si no s'arribés a aquest acord, els propietaris poden sol·licitar a l'autoritat judicial que obligui a la comunitat a adoptar aquest acord, si ells mateixos o les persones amb qui conviuen tenen alguna discapacitat o són majors de setanta anys. Les despeses originades per aquestes obres van a càrrec de tots els propietaris, en funció de les seves quotes de participació. En cas que hi hagués propietaris que no volguessin pagar, llavors la comunitat podrà reclamar-los el pagament per via judicial pels procediments establerts legalment.

Miquel GARCIAS MIQUEL

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS