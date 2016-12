La Federació Espanyola de Bàsquet ha fet públic aquesta tarda que la candidatura de l'Uni ha estat l'escollida per acollir la fase final de la Copa de bàsquet femení. Entre el 10 i el 12 de febrer, Spar Citylift Girona, Perfumerias Avenida, Gernika, Araski, Uni Ferrol i Al-Qázeres es jugaran el títol en el pavelló gironí de Fontajau.

Girona i Salamanca eren les dues opcions de la FEB per organitzar l'esdeveniment i, finalment, la fortalesa del projecte en els aspectes organitzatius i econòmics han decantat la balança cap a Girona. "Estem molt contents, perquès des de la federació se'ns ha reconegut el treball de tots aquests anys potenciant el bàsquet femení i també per la bona rebuda que ha tingut la nostra propost per ser la seu", explica el president del club gironí, Llorenç Biargé, que ha volgut destacar els "nous aires" que hi ha a la FEB.

La Copa començarà el divendres 10 de febrer amb els partits de l'eliminatòria prèvia on Gernika, Araski, Uni Ferrol i Al-Qázeres es jugaran dos bitllets per a semifinals on ja esperen Spar Citylit Girona i Perfumerias Avenida. Dissabte es jugarien les semifinals i la final seria diumenge (12 de febrer). Els aparellaments se sortejaran més endavant.

El projecte de l'Uni també inclou la celebració d'una Minicopa amb la participació dels sis equips infantils dels clubs participants.