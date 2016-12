Alsina, convençut que la segona volta del Llagostera serà «millor» que la primera

El Llagostera va tornar aquest dimarts als entrenament amb l'objectiu de protagonitzar una segona volta diametralment oposada a la primera i amb ganes de deixar de mirar cap a les darreres places, com ha fet des del seu retorn a la Segona Divisió B. Hi ha moltes ganes dins del vestidor de passar pàgina a l'any 2016 perquè no només ha estat el del descens de categoria, sinó que també, tot i partir com un dels favorits a tornar a pujar a l'inici d'aquest curs, la primera volta del campionat s'ha tancat més avall del desitjat i amb una ratxa de set partits consecutius sense conèixer la victòria.

Any nou, vida nova. L'entrenador Oriol Alsina confia que el parèntesi nadalenc hagi servit per fer net en la ment dels jugadors i que aquests tornin amb les piles carregades perquè els blaugranes siguin uns altres amb l'arribada del nou any. Per al tècnic, «ha sigut un primer tram complicat en el qual veníem d'un descens difícil d'assimilar i amb molta feina a l'estiu perquè vam haver de construir un equip totalment nou». Aquests dies, el Llagostera s'ha reforçat amb el davanter Manu Gavilán (Eldenc) i el defensa Javi Chica (Valladolid). Segons Alsina, «estem en el camí de créixer com a equip i els reforços creiem que ens poden anar molt bé», diu el maresmenc, tot convençut que «amb els que ja érem, més ells, esperem fer el pas endavant perquè estic convençut que la segona volta serà millor que la primera.

Posats a demanar desitjos, un dels hàndicaps que espera no trobar-se Alsina amb l'arribada de l'any nou són les lesions que tant ha perjudicat l'equip blaugrana en la primera volta del curs. En aquests moments, el defensa Rodri és l'únic inquilí a la infermeria.

El Llagostera va començar a preparar el passat dimarts amb una doble sessió a Palafrugell la segona volta del campionat de Lliga que arrencarà el diumenge 8 de gener (a partir de les 12 del migdia) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant un Espanyol B que és a només un punt dels gironins. Abans que aquest duel dramàtic per eludir la zona calenta es posi en marxa, el club presidit per Isabel Tarragó deixa enrere un 2016 marcat pel descens a Segona B i una primera volta en aquesta categoria monopolitzada per la irregularitat que l'ha conduït a finalitzar la primera volta sumant set jornades sense vèncer, a un punt de la promoció de descens i al mateix temps del directe.