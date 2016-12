L´any que el Barça va guanyar dos títols i va perdre Cruyff

El Barça tanca el 2016 amb un bon bagatge esportiu, després d'haver-se emportat un doblet (Lliga i Copa del Rei) que ha donat continuïtat a la collita del 2015, en la qual l'equip de Luis Enrique Martínez va aconseguir un històric triplet (també la Lliga de Campions).

La persecució dels grans trofeus, al marge de Supercopes i Mundial de Clubs, ha estat l'obsessió del Barcelona els últims anys, en els quals ha mantingut un elevadíssim nivell en l'última dècada. A més dels títols, el 2016 l'equip català va aconseguir un rècord propi, com va ser el d'estar 39 partits seguits invicte en el còmput de totes les competicions. El 2016 el tanca l'equip català amb una bona collita del curs anterior (2015-16) i ben encarat per al present (2016-17), en el qual és segon a la Lliga, ja a vuitens de final de la Lliga de Campions, així com a vuitens de la Copa del Rei. Per reformar l'equip campió, va veure la marxa d'un dels seus jugadors més importants, Dani Alves, i va invertir gairebé 125 milions en noves apostes: Cillessen, Umtiti, Digne, Denis Suárez, André Gomes i Alcácer.

A l'any ple de llums esportives i econòmiques, amb enormes contractes de publicitat, com és el cas del patrocinador Rakuten per substituir Qatar Fundation a la samarreta, o la renovació amb Nike (155 milions d'euros), també li han aparegut moltes ombres i tristeses, potser la més dura el decés de Johan Cruyff, que va morir als 68 anys víctima d'un càncer. La mort de Johan Cruyff va resultar un cop molt dur a per a l'ànim del culer en perdre l'estendard del futbol meravella amb el qual el Barça ha girat en 180 graus la seva història des que l'holandès va agafar les regnes de l'equip català a la banqueta, a final dels 80. Ell i els seus deixebles han aconseguit implantar una manera de jugar, més o menys amb continuïtat al camp, però que al final ha reportat innombrables èxits i trofeus en els gairebé tres últims decennis.

Un altre aspecte que també ha ocupat l'atenció dels culers aquest 2016 ha estat fora dels ­terrenys de joc, amb el judici i condemna a Leo Messi i al seu pare per part de l'Audiència Provincial de Barcelona a causa d'un frau fiscal. Sense sortir dels jutjats, el Barcelona ha pogut tancar la primera part del cas Neymar quan la junta directiva de Josep Maria Bartomeu va acceptar un pacte amb la Fiscalia i Advocacia de l'Estat a partir del qual el club assumia dos delictes fiscals i el pagament de 5,5 milions d'euros, a la vegada que quedaven exculpats el mateix mandatari blaugrana i l'anterior, Sandro Rosell.

Un altre assumpte que dessagna el Barcelona des de fa anys és el cas de l'acció de responsabilitat, a partir de la qual la junta de Rosell va portar a la justícia a la sortint de Joan Laporta per unes suposades pèrdues acumulades en el mandat del president anterior, que finalment la justícia va revisar i va exculpar a la part denunciada. Aquest any, la directiva de Bartomeu va arribar a un pacte amb una bona part de la directiva de Laporta per retirar el recurs a l'Audiència, no així amb el propi Laporta i pocs dels seus exdirectius, que segueixen a l'espera que a mitjan gener l'Audiència dicti sentència.

L'única victòria judicial de la junta de Bartomeu ha consistit en un pacte amb la UEFA, que s'ha compromès a canviar la normativa sobre els símbols en els estadis, i per això el Barcelona retira un recurs presentat en el TAS per les multes i expedients oberts des de la final de la Lliga de Campions del 2015 per l'exhibició de banderes independentistes d'alguns aficionats barcelonistes.

El marge d'aquests disgustos en l'àmbit judicial, en el pla esportiu i social el Barcelona ha trobat molts moments d'alegria, com quan va donar a conèixer que l'estudi japonès Nikken Sekkei seria el responsable de la remodelació del Camp Nou. Més tard, el club blaugrana va confirmar que l´empresa japonesa de venda per internet, Rakuten, serà el nou patrocinador del club.

En l'últim tram de l'any, el Barcelona ha pogut tancar les renovacions de dos dels seus grans pilars, com són Luis Suárez i Neymar Jr, mentre que haurà d'afrontar sense dilació l'entrada del 2017 amb el ferm propòsit d'arribar al mateix acord amb la gran estrella, l'argentí Lionel Messi, qui precisament va arrencar el 2016 rebent la seva cinquena Pilota d'Or, i seduir un Luis Enrique que acaba contracte a l'estiu i encara no s'ha pronunciat de si vol continuar.