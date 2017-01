Guardiola i Mourinho acaben la primera volta fora dels llocs de Champions

El Manchester City de Pep Guardiola i el Manchester United de José Mourinho han tancat la primera volta de la Premier League fora dels llocs de Lliga de Campions. Els dos clubs de la ciutat de Manchester, que partien com els grans favorits per guanyar el títol, marxen en cinquena (City) i sisena posició (United), per darrere de Chelsea, Liverpool, Arsenal i Tottenham Hotspur.

El conjunt entrenat per Guardiola s'ha anat desinflant després d'un inici fulgurant, en què va sumar 10 triomfs en línia: sis a la Premier, dos a la fase prèvia de la Lliga de Campions, un a la fase de grups de la Champions League i un altre a la Copa de la Lliga (EFL Cup).

Arran d'un empat amb el Celtic a Escòcia (3-3), a la fase de grups de la màxima competició continental, el City va encadenar sis partits sense guanyar, igualant-ne 3 (Everton, Southampton i el del Celtic) i perdent-ne tres més (Tottenham, Barcelona i Manchester United).

La derrota de dissabte a Anfield davant el Liverpool (1-0) ha sembrat encara més dubtes sobre l'ambiciós projecte del tècnic català, ja que el City s'ha despenjat de la lluita pel títol -està a 10 punts del Chelsea– i ha sortit de llocs de Lliga de Campions.

Per la seva banda, els «Diables Vermells» de Mourinho, després dels dubtes inicials, han sumat sis triomfs consecutius (cinc en lliga i un a Lliga Europa).

No obstant això, tot i que la dinàmica és guanyadora, l'equip d'Old Trafford es manté fora dels llocs de la màxima competició continental, a tres punts del Tottenham, el quart classificat.

La baralla pel títol sembla, però, una quimera per als homes de Mourinho, que es troben a 13 punts d'un Chelsea inapel·lable, que no sembla tenir fissures i que aquest dimecres que ve buscarà a l'estadi londinenc de White Hart Lane la seva victòria consecutiva número 14 en una lliga que està en el camí de guanyar.