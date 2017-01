El Bordils recuperarà els jugadors lesionats en les properes setmanes

A Bordils tothom té clar que per segellar la permanència per quarta temporada consecutiva a Divisió d'Honor Plata serà clau l'inici de la segona volta, o dit en altres paraules els primers partits d'aquest 2017. Ara mateix, els homes de Pau Campos tenen els mateixos punts que el Nava (11), l'equip que marca les posicions de descens. Només el gol average situa a l'equip del Gironès fora de la zona vermella.

El tècnic bisbalenc del Bordils, Pau Campos, reconeix que des de l'estiu «sabem que el calendari ens ha agrupat tots els rivals de la nostra lliga a l'inici de cada volta, i que el final de lliga serà molt difícil. Som conscients que haurem de fer els deures quan més aviat millor per aconseguir l'objectiu de la salvació. L'inici de la segona volta serà clau. Tenim sort que dos rivals no estan sentenciats, però sí força enfonsats. Per salvar-se (Tolosa i Gijón, ambdós amb només 3 punts a la classificació després de tota la primera volta), haurien de fer una autèntica bogeria en aquesta segona volta, cosa molt complicada. Creíem que la salvació enguany estarà a l'entorn dels 23 punts».

El primer partit del Bordils d'aquest 2017 serà el dissabte vinent, 14 de gener, al Blanc-i-Verd contra el Covadonga, on el triomf no es pot escapar de cap de les maneres per posar una pedra més en el camí cap a la salvació. En el partit de la primera volta, l'equip asturià es va endur el triomf per quatre gols de diferència (31-27). Precisament en aquest camí, el Bordils i Pau Campos recuperaran properament-al llarg de gener- els seus tres jugadors lesionats. Marc Prat es troba ja a la recta final de la seva recuperació després del trencament del lligament encreuat que va patir en el tram final de la temporada passada. El jugador està fent tots els entrenaments. Campos admet que «en Prat ja té la fitxa. Estem esperant sensacions. No sabem si tornarà a jugar en el primer partit contra el Covadonga, en el segon o tercer, però està clar que ens ajudarà en aquesta segona volta».

Qui també s'incorporarà després d'aquests dies de Nadal serà David Masó. El lateral del Bordils també està a un pas de tornar a la competició. «Li falten dues o tres setmanes per poder tornar a jugar», admetia ahir Campos. Finalment, Arnau Palahí «calculem que podrà tornar a partir de la tercera o quarta jornada de la segona volta». És evident que aquests tres jugadors permetran a Campos tenir més rotació i disposar d'una plantilla més llarga per competir amb garanties en aquesta segona volta.

El primer desplaçament dels gironins aquest 2017 serà el diumenge 22 d'aquest mes (13 h) a la pista del Carabanchel, un rival directe en la lluita per la salvació. L'equip madrileny ascendit aquest passat estiu a la segona categoria de l'handbol estatal suma 13 punts després de la primera volta, i va sumar el seu primer punt a la categoria precisament en el Blanc-i-Verd després d'aconseguir empatar a l'últim moment (27-27). A final de mes qui visitarà Bordils serà el Tolosa que està pràcticament sentenciat per perdre la categoria, però que a la primera volta va empatar contra el Bordils (22-22), sumant així un dels únics tres punts sumats fins ara.