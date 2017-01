El primer caixa o faixa de l´any

El Barcelona viu aquesta nit (21.15/beIN La Liga) el primer moment culminant de la temporada. Necessita remuntar el 2-1 aconseguit per l'Athletic de Bilbao en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, la seva competició talismà, si no vol encaixar un revés massa aviat.

Necessita l'equip de Luis Enrique Martínez abandonar aquest bucle en el qual es troba des de l'inici de l'any. Encara no ha guanyat el 2017. A la derrota a San Mamés es va sumar l'empat cedit a Vila-real (1-1), en dos partits presidits per polèmiques arbitrals i, també, pels dubtes en el joc del Barça. La cita d'avui és un caixa o faixa, un moment important de la temporada que arriba més d'hora del previst, ja que el Barça a aquestes alçades de l'any i de la competició no acostuma a patir pressions classificatòries.

A més, l'equip blaugrana està enredat en guerres alienes al joc. Gerard Piqué ha estat el portaveu de l'equip i segurament també del club en queixar-se pels arbitratges soferts a Bilbao i a Vila-real, fins al punt que podrien sancionar-lo per les seves declaracions.

En l'àmbit esportiu, Luis Enrique té uns quants dubtes. Començant per la porteria. Una vegada recuperat Jasper Cillesen de la lesió amb la qual va tornar de les vacances, l'holandès, suplent de Marc André Ter Stegen, podria ocupar la porteria, encara que a causa precisament de la seva inactivitat l'alemany és el millor posicionat.

La defensa segurament serà la mateixa del duel d'anada, amb Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba. Dos d'ells, Umtiti i Alba, van descansar a Vila-real, on van entrar Mascherano i Digne. El lateral esquerre centra un dels problemes defensius de l'equip. Si Alba no va estar a bon nivell en el partit de Copa, Digne va signar un paper brillant a Vila-real.

Al davant, el Barça tornarà a comptar amb el seu trident, encara que més enllà de la punteria de Leo Messi, autor de dos gols de falta en els dos últims partits jugats, l'equip troba a faltar la de Neymar, que no marca des del 19 d'octubre i gairebé acumula 1.000 minuts de sequera i també en part la de Luis Suárez.

Al mig són fixos Sergio Busquets i Andrés Iniesta. La incògnita és el tercer home. A San Mamés va jugar Ivan Rakitic, que no va viatjar a Vila-real, on d'inici va sortir André Gomes i després va entrar Denis Suárez. Sembla que no ha trobat Luis Enrique la bona combinació. Per això avui, en una posició clau, necessita la màxima consistència, però sobretot la màxima creativitat.



Un Athletic afeblit

L'Athletic arriba a Barcelona amb nombroses baixes, però preparat i disposat a defensar el seu mínim avantatge, el valuós 2-1 de l'anada de dijous passat a San Mamés. Fins a set jugadors està obligat a descartar Ernesto Valverde. En algun cas per malaltia (Yeray), en d'altres per lesió (De Marcos, Kepa, Lekue, Aketxe), mentre que tampoc podran jugar els sancionats Raúl García i Iturraspe.

Encara sense tots ells, Valverde vol que el seu equip mostri la capacitat competitiva que acostuma i sembla que podria repetir el 4-4-2 de l'anada, amb pressió al camp contrari. Iturraspe i Raúl García, dos fixos, no hi seran, però el seu lloc sembla que l'ocuparan Beñat i Mikel Rico.