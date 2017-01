El Llagostera vol la segona victòria consecutiva davant un rival directe

El Llagostera va preparar ahir al Municipal llagosterenc i sota la pluja la visita al camp de l'Atlètic Saguntí d'aquesta tarda (17 h). Els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf de fa una setmana contra l'Ebre (3-0) davant un rival que suma els mateixos punts (24) que els llagosterencs i que travessa una crisi de resultats, ja que fa sis jornades que no guanyen. Alsina, després de trencar la ratxa de vuit partits sense vèncer, respira un xic més tranquil, però no vol abaixar la guàrdia i assegurava que «volem guanyar per donar continuïtat a l'última victòria».

«És cert que a l'anada vam guanyar-los 2 a 0, però ara estem empatats a punts, per tant, és un rival directe que ens ho posarà molt difícil», va assegurar el maresmenc, afegint que «la clau passa per ser nosaltres mateixos i aprofitar els bons jugadors que tenim».

Alsina no subestima un rival en dinàmica negativa (5 empats i 1 derrota en les sis últimes jornades) i segons el tècnic del Llagostera, «l'Atlètic Saguntí és un equip que aposta pel joc directe, que té jugadors amb ofici, agressius i intensos, de tota manera, com a mínim esperem puntuar». A més a més, els gironins hauran de fer front a les baixes temperatures i al vent que s'espera per avui a terres valencianes. Rodri és baixa, mentre que Marc Fernández, l'autor dels dos gols en el partit de la primera volta, tot i trobar-se bé es queda a casa per precaució.

Aquestes són les absències segures, però durant la setmana hi ha hagut moviments que obligaran el cos tècnic de l'equip blaugrana a fer substitucions obligades a l'onze titular respecte al partit de fa una setmana contra l'Ebre.

Al lateral dret tocarà fer un canvi. Amb l'adeu del defensa Javi Chica (titular indiscutible des que va arribar) per anar a l'Estoril portuguès, Alsina es veurà obligat a modificar el dibuix tàctic i situar Albarrán o Masó al lateral dret. Abans de l'arribada de Chica, qui es va apropiar del carril dret va ser el polivalent Masó, en detriment d'Albarrán. Amb la porta del mercat d'hivern oberta, la incorporació de Raúl Fuster no podria ser l'última, ja que el sobtat adeu de Chica podria activar l'interès de fitxar un altre defensa dretà.



Una victòria per seguir escalant

Sumar els tres punts a Sagunt seria molt important per enllaçar una segona victòria consecutiva que ompliria de moral el conjunt llagosterenc. L'Atlètic Saguntí té els mateixos 24 punts que el Llagostera, que en cas de victòria podria escalar fins a la desena posició si l'Hospitalet i el Sabadell no són capaços de guanyar els seus respectius enfrontaments.