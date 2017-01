Victòria molt patida d'Espanya sobre Brasil (27-28) per ser als quarts

La selecció espanyola d'handbol, entrenada pel sarrianenc Jordi Ribera, es va classificar ahir per als quarts de final del Mundial d'hadbol que es disputa a França després de superar el Brasil per un ajustat 27 a 28. El combinat espanyol no es va poder distanciar mai del marcador sobre els brasilers, que van oposar una gran resistència fins a l'últim minut de l'eliminatòria. De fet, va ser en aquests últims 60 segons quan la selecció espanyola, amb un home més sobre la pista, va aconseguir dos gols de renda que van ser impossibles d'aixecar pel rival, exequip precisament de Jordi Ribera, que va acbar cedint per només un gol.

El rival d'Espanya als quarts de final del Mundial sortirà del duel que jugaran aquest vespre (20:45 hores) les seleccions de Croàcia i Egipte.