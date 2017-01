La forta pluja obliga a suspendre el derbi entre La Jonquera i el Figueres

El derbi altempordanès de Tercera Divisió va quedar suspès ahir a la tarda per culpa dels forts aiguats que han caigut aquest cap de setmana a les comarques gironines. Els dos equips van acordar ajornar el partit ja al matí en veure que la gespa de Les Forques es trobava negada i que no hi havia previsió de què deixés de ploure abans de les quatre de la tarda, que era quan s'havia de disputar l'enfrontament.

Els dos conjunts encara no han decidit una data concreta per celebrar el partit. Tots dos equips tenen interè a jugar el més ràpid possible, però sempre que el camp estigui en unes condicions òptimes. L'evolució de les condicions meteorològiques marcarà quan es podrà jugar.

I és que aquest cap de setmana aquest no ha estat l'únic partit suspès. En una primera valoració ahir a la tarda la Federació Catalana estimava que uns 150 partits s'han hagut d'ajornar a causa de les fortes pluges. Les xifres definitives es coneixeran aquest matí quan es rebin totes les actes.

Ja divendres es van haver de suspendre de forma preventiva una seixantena de partits, sobretot de la zona de la Garrotxa. Ahir al matí molts partits de la zona del Gironès van aquedar afectats per la pluja, ja que els terrenys de gespa natural no podien drenar tota l'aigua caiguda, i a la zona de la Selva marítima i l'Empordà es van rebre avisos de protecció civil de fortes ratxes de vent. En grups com el 15 de Tercera catalana o el 30 de Quarta es van haver d'ajornar la majoria dels partits i en tots dos casos només es van poder disputar dos enfrontaments.