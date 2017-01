Sergio Busquets pateix un esquinç al turmell

Les proves a les quals s'ha sotmès el migcampista Sergio Busquets han determinat que pateix un esquinç del lligament lateral extern del turmell dret. Encara que el club blaugrana no n'ha precisat el període de baixa, tot indica que podrien ser unes dues setmanes.

En el minut 7, Busquets va disputar una pilota dividida que va acabar amb una entrada del central argentí de l'Eiba, Gonzalo Escalante, qui li va acabar doblegant el turmell al jugador blaugrana. Després de ser atès a la gespa d'Ipurúa, Busquets va acabar sent retirat en llitera, i substituït per Denis Suárez.

Els serveis mèdics del Barça ja van apuntar ahir a la nit aquesta lesió al turmell, que s'ha confirmat avui després d'una exploració que se li ha realitzat al jugador en un centre mèdic de Barcelona.

Els primers xocs que es podria perdre el migcampista blaugrana seran els que juga el Barça aquesta setmana, el partit de tornada de la Copa del Rei dijous contra la Reial Societat al Camp Nou i el de Lliga diumenge al camp del Betis.

La baixa de Busquets se suma a l'absència d'Andrés Iniesta, que en l'anada contra la Reial Societat va ser substituït en el primer temps per problemes al soli.

Iniesta es va perdre el partit d'Eibar i no està descartat per a la tornada de la Copa al Camp Nou, amb la baixa del qual el Barcelona es trobaria amb un centre del camp bastant minvat per defensar el 0-1 de l'anada.