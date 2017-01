Reforç El lateral esquerre Raúl Fuster s'entrena amb els nous companys

Els mercats d'hivern al Llagostera solen ser molt moguts. Les dues últimes temporades a Segona Divisió A ho van ser i aquesta, en el retorn a la categoria de plata, no està sent menys. Així, als fitxatges de Manu Gavilán (Eldenc), Raúl Fuster (Ponferradina) se n'hi afegirà un altre. El següent a arribar al Palamós-Costa Brava és un vell conegut. Un home que ha donat grans tardes a l'afició blaugrana tant a l'estadi palamosí com abans al Municipal de Llagostera: Pitu Comadevall. El migcampista saltenc, de 33 anys, ha acceptat la proposta del conjunt d'Oriol Alsina per acabar la temporada a prop de casa després de jugar el primer tram de curs a la Lliga índia a les files del Pune City.

Serà doncs la cinquena temporada del migcentre format al planter del Barça i un dels jugadors amb més partits de la història recent del Llagostera (140), només superat per Jordi Masó -encara a l'equip- i Tito Ortiz. L'operació retorn no ha estat complicada perquè Pitu compta amb un molt bon cartell a Segona B i disposava d'altres propostes. En aquest sentit, una de les més atractives que li ha fet arribar el seu agent, Mac Bernaus, era la de l'Albacete, líder del Grup II. Al final però Pitu ha decidit tornar a Llagostera i quedar-se a prop de casa.

L'arribada de Pitu provocarà moviments a la plantilla ja que al tractar-se d'un jugador major de 23 anys, el club ha de donar una baixa. En aquest sentit, qui té tots els números per ser l'escollit és Nico Ratti. El porter argentí, de 23 anys, perdrà la fitxa del primer quip i, en cas de no trobar destí -el Mèrida s'hi ha interessat- abans del 31 de gener, acabaria la temporada a 1a Catalana amb el filial. La plaça de segon porter al primer equip l'ocuparia Pol Busquets, fins ara al filial i menor de 23 anys. El de Sant Feliu està integrat a la disciplina del primer equip i ja ha anat convocat més d'una vegada.



Chica també pot tornar

Paral·lelament, el defensa barceloní Javi Chica podria reincorporar-se al club pocs dies després d'haver-se'n desvinculat i signat per l'Estoril de Primera Divisió portuguesa. Chica semblaria que no veu clar tenir protagonisme i optaria per tornar al Llagostera que el rebrà amb els braços oberts. El seu retorn farà que el club hagi de donar una altra baixa que possiblement sigui la d'un home de banda.



Gavilán, fora de combat

Oriol Alsina tampoc podrà comptar amb l'altre fitxatge d'hivern, Manu Gavilán, durant els propers partits. El davanter andalús s'estarà entre dues i tres setmanes allunyat dels terrenys de joc per culpa d'un trencament semitendinós de l'isquiotibial que es va fer durant el partit de diumenge passat al camp de l'Atlètic Saguntí. Així, Alsina perd un efectiu en atac pels partits contra tres rivals de la part alta com són l'Hèrcules (dissabte, 17:00), el Vila-real B i l'Alcoià. La intenció dels gironins és allagar la bona dinàmica dels últims partits en què han sumat un triomf contra l'Ebro (3-0) i esgarrapat un punt a Sagunt (1-1)