El Madrid empata a Vigo i és eliminat de la Copa

El Reial Madrid va confirmar ahir que viu el moment més delicat de la temporada, després de quedar eliminat de la Copa del Rei en no passar de l'empat (2-2) al camp del Celta de Vigo i deixar sense enllestir la remuntada, l'únic camí possible per capgirar el resultat advers del duel d'anada (1-2) i aspirar a ser a les semifinals de la competició.

La plaga de lesions en defensa (Marcelo, Varane, Pepe i Carvajal) i el resultat en contra de fa una setmana va animar el tècnic Zinedine Zidane a situar el brasiler Casemiro com a company de Sergio Ramos al centre de la reraguarda, una aposta que va donar més sortida de pilota als seus.

Des de l'inici el Reial Madrid es va apoderar de la pilota, encara que aquest domini no es va traduir en ocasions clares de gol, ja fos per la falta de profunditat dels seus extrems o per la solidesa d'un Celta que es va multiplicar en les ajudes. La primera la va tenir Isco al minut cinc però la seva rematada, fluixa, la va detenir Sergio Álvarez sense dificultats. El Celta, que no aconseguia endollar-se, va respondre amb un xut de Guidetti que va marxar alt.

Amb el conjunt gallec incapaç de sortir del seu camp, Kroos i Kovacic van entrar més en joc. I el seu equip va trobar espais per obrir la llauna a les bandes. Per la dreta va generar l'ocasió que li va poder donar vida però una espectacular estirada de Sergio va evitar el gol de Cristiano, que en la mateixa acció va tornar a trobar-se amb el pal en el seu segon remat. El Celta s'estava tancant a la seva àrea; conscient d'això, va prémer l'accelerador i abans del descans va gaudir de dues ocasions per empetitir el Madrid: a la primera, Iago Aspas va triar la pitjor solució en buscar Guidetti en comptes de rematar; en la segona, el suec es va trobar amb l'aturada de Kiko Casilla. Aquestes accions van oxigenar els locals, que es van agafar a les curses d'Hugo Mallo per tornar a crear perill. I aquí la sort es va aliar amb ells, després que Casilla tornés a guanyar a Guidetti la batalla en el mà a mà: el seu rebuig va rebotar als peus de Danilo i va acabar a la porteria. Balaídos va esclatar.



Cristiano Ronaldo hi posa emoció

El guió no va variar gens amb l'entrada de la segona meitat. Era el Madrid el que tenia més la pilota, però la bona defensa dels gallecs ofegava qualsevol intent de generar perill. Només quan va poder córrer, l'equip blanc va ensenyar les dents. I en un d'aquests contracops es va forçar una falta, en la qual Cristiano Ronaldo, amb un potent xut al costat del porter, va situar l'empat al marcador, il·lusionant els seus companys i afició amb la remuntada. La va tenir l'omnipresent Sergio Ramos només cinc minuts després, amb un cop de cap, i també Benzema, amb una rematada massa creuada.

El Celta s'estirava per intentar no patir, però era inevitable fer-ho. Cada vegada que el Madrid trepitjava l'àrea rival, Balaídos emmudia. Fins que, a falta de cinc minuts per al final, el danès Wass va aconseguir el 2-1. L'afició respirava i l'eliminatòria semblava sentenciada, encara que Lucas Vázquez, que acabava d'entrar, va mantenir viu el somni dels de Zidane amb el 2-2 al llindar del temps reglamentari. Massa tard.