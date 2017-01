L´Uni demana a l´AGÜ Spor canviar l´ordre i jugar primer a Fontajau

El viatge a Turquia per jugar l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup preocupa l'Uni perquè coincideix amb la setmana de la Copa. Ara com ara, el partit a Kaysery, ciutat situada a uns 600 quilòmetres d'Istanbul, està programat pel dijous 9 de febrer (només dies abans de la semifinal de Copa). I, tot i que el més probable és que l'AGÜ Spor l'avancés a dimecres, l'Uni ha demanat als turcs un canvi d'ordre, jugar l'anada a Girona i la tornada a Kayseri, o, com a mal menor, jugar primer allà però el dimarts.