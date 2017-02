Maverick Viñales vola amb la Yamaha a Sepang: «Estic sorprès dels temps»

Maverick Viñales (Movistar Yamaha), que ha marcat el millor temps de les tres sessions d'entrenaments de MotoGP d'aquesta setmana al traçat malai de Sepang, va admetre ahir que estava «bastant sorprès per haver baixat a 01:59». «Hem treballat principalment en el ritme de carrera. Hem millorat molt. Estic bastant sorprès per haver baixat a 1:59 i estic molt content perquè anava molt ràpid i la moto anava bé», va comentar el pilot de Roses.

Viñales va establir el millor crono de les tres sessions celebrades aquests dies amb 1: 59.368, mentre que Márquez va quedar a 0.138 i va precedir l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), a 0.185, i Pedrosa (Repsol Honda), a 0.210.

Maverick Viñales va dir que s'emporta molt bones sensacions per seguir treballant la setmana que ve al circuit australià de Phillip Island i va admetre que, per ara, li és complicat dir quin aspecte de la Yamaha el va sorprendre més. «Estem desenvolupant la moto, intentant millorar el paquet que tenim. Crec que tenim la millor moto en aquest moment per a una volta i en distància de carrera», va dir en unes declaracions distribuïdes pel seu equip.

Ahir, en la sessió més productiva, Márquez va ser el que va fer més voltes al traçat de Sepang, amb 85, fet que li va permetre avançar en la posada a punt i millorar les prestacions, igual que li va passar al seu company Pedrosa. Tots dos van fer un salt important en la taula de temps.

L'italià Valentino Rossi també va progressar fins al cinquè lloc, a 0.221, amb la seva Yamaha, mentre que Álvaro Bautista va ser sisè a 0.260 i primer pilot independent. Jorge Lorenzo va continuar la seva progressió i els treballs d'adaptació a la Ducati amb un novè lloc en aquesta jornada, a 0.399 de Viñales. A més va completar 66 voltes.

L'italià Andrea Iannone (Suzuki) va acabar en el còmput global deles tres sessions a la segona plaça que li va fer ser el més ràpid el segon dia, amb un crono d'1: 59.452. En aquesta última no va progressar i va ser onzè amb 2: 00.045.