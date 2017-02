El Celta i l'Alabès deixen per a la tornada la resolució de l'eliminatòria

El Celta i l'Alabès van ajornar la resolució d'una de les semifinals de la Copa del Rei per a dimecres que ve a Mendizorroza, després d'empatar a zero en l'anada a Vigo. Va ser un partit amb oportunitats clares per a l'equip gallec, que va crear perill, sobretot, a la segona meitat, quan va aparèixer Iago Aspas, i va xocar contra el rigor tàctic del conjunt vitorià.

La carta de presentació dels dos equips va ser clara en el primer temps: molt d'ordre tàctic i sense assumir riscos en atac. No va ser el Celta -com li agradaria a Berizzo- un equip valent, agressiu en la pressió i descarat en atac i va xocar contra l'Alabès, ben col·locat, segur, magistral en el seu replegament, còmode en aquest escenari. A la represa. Aspas va ser qui va canviar el partit amb les seves bones accions, i el Celta va crear quatre ocasions de gol en vint minuts que no va aprofitar.