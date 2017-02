El Barça rep l´Athletic pendent de si recupera Iniesta i Busquets

El Barcelona rep al Camp Nou l'Athletic Club amb la tranquil·litat d'haver encarrilat la seva eliminatòria copera contra l'Atlètic, però sense marge de maniobra després de cedir dos nous punts a la Lliga la passada jornada, contra el Betis. Encara que el conjunt basc fa 15 anys que no guanya al Camp Nou en Lliga, la seva visita sempre és incòmoda per als blaugrana. I més aquesta setmana, ja que tres dies després de rebre els d'Ernesto Valverde, es juguen l'accés a la final copera contra els de Diego Simeone. Tot i que sembla complicat, Luis Enrique està pendent de l'estat físic d'Iniesta i Busquets per saber si hi pot comptar avui.

Malgrat que el Barça torna a estar a 4 punts del Madrid, que a més encara ha de disputar el seu partit ajornat contra el València, Luis Enrique encara confia a poder lluitar fins al final per la Lliga. Mentrestant, l'Athletic viatja a Barcelona animat per acabar amb la seva negra ratxa al Camp Nou, on encadena 19 partits i més de 15 anys sense guanyar, i 12 derrotes consecutives en el campionat de la lliga. Això no obstant, assumeix que li serà més que complicat, ja que a aquests números incontestables hi afegeix el fluix rendiment d'aquest curs a domicili, que es tradueix en només vuit punts sumats de 27 possibles, dos empats sense gols i quatre derrotes en les seves últimes sortides, i més de tres mesos sense guanyar.

La referència del partit de Copa del mes passat permet apostar pel retorn a l'onze d'Iturraspe en el lloc d'un Beñat Etxebarria, al qual problemes musculars estan impedint la continuïtat que va fer d'ell peça clau de l'equip blanc-i-vermell. També podria tornar ja a ser titular Yeray Álvarez, fix abans de ser operat fa una mica més d'un mes del càncer testicular que ja té superat i a qui podria ajudar per al retorn la sobrecàrrega muscular de Boveda.