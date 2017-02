Ronaldinho «Emocionat i content de tornar a casa»

Ronaldinho va ser presentat ahir al Camp Nou com a nou ambaixador del Barça per als propers deu anys. A més d'agrair el càrrec, va revelar que aviat lliurarà al museu del club la Pilota d'Or amb la qual va ser distingit com a millor jugador del 2005. «No hi ha res més just que sigui aquí, en el lloc més apropiat», va dir el jugador que es mostrava «content i emocionat de tornar a casa».