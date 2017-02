El CPA Olot s'endú el campionat català per davant del CPA Girona

Fontajau va aplegar prop de 5.000 persones per veure el millor patinatge artístic català, coincidint amb el Campionat de Catalunya. Després d'acollir el campionat territorial de Girona fa tres setmanes, el pavelló va tornar a mostrar la seva millor cara amb els millors equips de Catalunya, entre els quals en destaquen una temporada més els conjunts gironins i amb el CPA Olot i el CPA Girona com a grans atraccions. El Reus, el Masnou i el Tona també es presentaven a les terres bressol del patinatge i en constant expansió amb la intenció de pujar al podi i trencar el domini gironí.

L'atenció i les expectatives eren màximes per a l'actual campió i subcampió mundial i no van defraudar. El CPA Girona va presentar les seves novetats en el disc respecte al territorial gironí, afegint més velocitat i dinamisme en el seu ball. Tot i així, el CPA Olot va demostrar una vegada més estar un nivell per sobre de la resta d'equips i va mostrar una progressió respecte al territorial, amb una puntuació global de 96,9 i fregant la perfecció amb el Sóc innocent que representa uns lladres que inten escapar-se de la policia. Una actuació que els va permetre sumar el setzè Campionat de Catalunya, poc després que el CPA Girona mostrés una bona progressió respecte a fa tres setmanes. Amb Esclaus de riquesa, les de Nuri Soler van obtenir un 91,8 entre les abraçades de les gironines per veure com els canvis en la tècnica i el ball donaven els seus fruits. El Masnou va completar el podi amb una actuació que reivindica el tractament del cos i de la dona. Pel que fa a la resta d'equips gironins, el PA Figueres CE va acabar sisè, el GEIEG vuitè i l'Olot B novè.



El Bescanó, campió Juvenil

En categoria juvenil, el Bescanó va proclamar-se vencedor i reafirma així la gran temporada que estan realitzant. Cal recordar que fa quinze dies, les gironines es proclamaven campiones de Girona. Aquest dissabte a Fontajau, el CP Bescanó va trencar tots els pronòstics en imposar-se als dos conjunts en teoria favorits de la delegació de Tarragona, el Reus Deportiu i l'Aldea, segon i tercer de Catalunya respectivament. Així doncs, una nova demostració que el patinatge gironí no només té present sinó també el futur assegurat a la màxima competició.