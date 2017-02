El Barça s´encomana al Camp Nou per segellar el bitllet per a la final

Barça i Atlètic de Madrid es juguen aquest vespre al Camp Nou la possibilitat d'optar al primer títol del curs, la Copa del Rei, una opció que després de l'1-2 de l'anada tenen més al seu abast els blaugrana. El Barça ha jugat sis de les últimes vuit finals de Copa, de les que n'ha guanyat quatre, i no falla d'aquesta cita en els últims tres anys. Per contra, l'Atlètic de Madrid n'ha disputat dues, amb una victòria i una derrota. En total, els blaugrana acumulen 28 títols i els matalassers 10.

L'1-2 aconseguit pels de Luis Enrique al Calderón és una garantia. A les 10 eliminatòries coperes en què els blaugrana han encarat la tornda amb aquest resultat, sempre han accedit a la següent ronda. L'últim precedent va ser en la temporada 2015-16, quan el Barça va guanyar 1-2 a San Mamés en els quarts de final. A la tornada, els blaugrana van arrodonir el seu bitllet guanyant per 3-1. Pel que fa a l'Atlètic, ha afrontat en sis ocasions una volta amb aquest resultat. En cinc d'elles no va aconseguir passar i només en una, davant l'Athletic Club (1977-78), li va donar la volta a la situació en guanyar per 3-4.

El Barça arriba al partit després d'haver realitzat rotacions de bona part dels seus efectius i d'aconseguir una clara victòria davant l'Athletic Club al Camp Nou (3-0), un resultat més contundent que el joc desplegat pels blaugrana. Va reservar Luis Enrique uns quants titulars dissabte, fins i tot es va permetre el luxe de substituir Messi a la segona part. Luis Suárez no va jugar ni un sol minut i va deixar la seva posició a Alcácer, Piqué va ser substituït per un problema físic en el descans, i els dos laterals titulars tampoc van jugar d'inici. A més, per al partit, el Barça podria recuperar dues peces bàsiques en el seu joc combinatiu: Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Cap d'ells han pogut jugar en les últimes setmanes a causa de sengles lesions i el tècnic tampoc ho ha confirmat. «Estan millor. Si rebran l'alta? Pot ser que sí, pot ser que no», va dit ahir Luis Enrique. El tècnic va confirmat que Piqué està millor del seu problema muscular.

Tot sembla indicar que Busquets podria jugar d'inici, però que Iniesta, a causa de la lesió muscular, segurament serà reservat. Si no juga Iniesta, tot apunta que Rakitic i André Gomes o Denis Suárez formaran la medul·lar.

Hi ha tres dubtes en l'alineació del Barça. Dues pel que fa a qui acompanyaran Busquets al migcamp; i una, qui farà de Neymar per completar la davantera. Per a la primera opció, Luis Enrique es planteja diferents possibilitats: Rakitic, André Gomes, Denis Suárez; tot i que, pel perfil físic del partit, tot apunta que seran els dos primers. A la davantera, tot sembla més clar i segurament serà el exatlètic Arda Turan qui completi el trident davant l'absència del brasiler, que serà baixa demà per acumulació de targetes. Rafinha és baixa pel trau que va patir al nas.

Al davant, l'Atlètic, aspirant a la seva vintena final de la Copa, té al davant una gesta, pel nivell del seu rival, per la derrota de l'anada i pels seus números al Camp Nou -una dècada sense guanyar i cap triomf en nou visites ja amb Simeone en la seva banqueta-, però la seva competitivitat i la capacitat, per molt gran que sigui el repte i la dificultat, no admet dubtes. Ni tan sols amb el seu moment actual, encara distant de la seva millor versió i minvat per la irregularitat que ha patit des de novembre, ni amb els seus alts i baixos com a visitant aquest curs -8 triomfs en 17 sortides entre totes les competicions-, ni amb els 16 partits que encadena sense triomf al Camp Nou, l'últim va ser el 5 de febrer de 2006, es pot donar per doblegat l'Atlètic, que necessita dos gols com a mínim per remuntar i avançar a la final.

Simeone no pot comptar amb Gabi, sancionat, ni tampoc amb els lesionats Oblak, Augusto Fernández, Tiago, ni Giménez, que finalment no s'ha recuperat a temps. La baixa de Gabi farà que Koke passi al mig i l'argentí Gaitán ocupi un lloc a la banda. A la llista de convocats hi destaca l'entrada de Lucas Hernández, després de la seva detenció per presumpta violència de gènere i Thomas, retornat de la Copa Àfrica.