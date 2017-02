El Madrid torna a la competició 13 dies després per visitar el camp del cuer

El Sadar acull un partit d'extrems aquest vespre: primer contra últim de la Lliga Santander. Un líder amb dos partits ajornats que només ha encaixat una derrota al curs de la lliga, davant un cuer que únicament va signar un triomf, però que té en alerta un Madrid que es juga el lideratge. Osasuna, malgrat els seus pèssims números en el seu retorn a Primera, somia sorprendre el Madrid en un partit en el qual s'estrenarà gespa i per al qual s'han esgotat les entrades.

El conjunt navarrès, cuer, només ha sumat 4 dels 33 punts disputats a casa. Tot i certa millora experimentada amb l'arribada de Petar Vasiljevic a la banqueta, no coneix la victòria amb el tècnic serbi en cinc partits. Vasiljevic, arrossegat per les baixes de llarga durada de Miguel Flaño, Javi Flaño i Digard, no pot comptar davant el Madrid amb el lesionat Nauzet Pérez ni amb el sancionat Torres, però sí amb De las Cuevas, Riera i els últims fitxatges Loe i Vujadinovic.

De la seva banda, l'equip de Zidane reprèn el pols a la competició després de 13 dies sense disputar un partit. El francès ha recuperat en aquest temps James Rodríguez, Modric, Pepe, Marcelo i Carvajal i només té les baixes del lesionat Bale i del sancionat Kroos. Isco i Kovacic opten al lloc de l'alemany al mig del camp madridista.