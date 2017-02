Rosó: «Han estat cinc minuts de debilitat que ens han passat factura»

La jugadora de l'Uni Rosó Buch ha explicat que «podem estar ara lògicament tristes per la derrota però hem d'estar orgulloses per la lluita que demostrat durant tot el partit. Al descans hem parlat de que el partit s'enduriria i hauríem d'estar preparades i no ho hem estat. Han estat cinc minuts de debilitat i han passat factura», ha dit en referència al parcial de 17-0 que ha dinamitat la final, passant del 30-45 favorable a l'Uni a un 47-45 que encarrilava la Copa cap a Salamanca.