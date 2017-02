El MIC estrenarà aquesta Setmana Santa un torneig de bàsquet base

El tradicional Mundialet de futbol base de la Costa Brava (MIC) que celebrarà la seva 17ena edició entre el 12 i el 16 d'abril, coincidint com és habitual amb la Setmana Santa, arriba aquest any amb una gran novetat: la disputa, en paral·lel, d'un nou torneig internacional de bàsquet que reunirà mig centenar d'equips de tot el món de categoria cadet i infantil, masculí i femení. Tots aquests jugadors s'afegiran als dels 280 equips que competiran en el MIC de futbol, que una vegada més s'amplia, per dur aquells dies a les comarques gironines més de 7.000 persones, només comptant els esportistes.

«Fa molt temps que teníem al cap fer un MIC de bàsquet, però no ho havíem tirat endavant perquè no teníem les persones necessàries dins l'organització. Ara sí que hi són (liderades per Esteban Quifet) i ens hem decidit a fer-ho. De fet ja fa 19 anys que fem el Campus Nike de bàsquet d'Andorra», recordava ahir Juanjo Rovira, director del MIC, que continua fent crèixer un projecte ben consolidat a la Costa Brava gràcies al futbol base. La política serà la mateixa: fer competir grans equips contra d'altres de més modestos. De moment els acords que s'han tancat amb els ajuntaments de Lloret, Santa Cristina d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Sils, Maçanet de la Selva, Fornells, Caldes, Vilobí, Vidreres, Palamós i Cassà són només per a un any, a l'espera de valorar com ha anat aquesta primera edició i plantejar com han de ser les futures.

El MICBasketball es celebrarà entre el 13 i el 16 d'abril, amb vocació d'esdevenir el torneig mundial del bàsquet formatiu. Reunirà mig centenar d'equips U16 (cadet) i U14 (infantil), masculí i femení. Les inscripcions continuen obertes a tots els clubs d'aquestes categories que vulguin prendre'n part. El propòsit del torneig és enfrontar el millor del bàsquet base internacional amb els equips més modestos. De moment el cartell ja té confirmats el Fenerbahçe SK turc, el rus Lokomotiv, i el FC Barcelona, el Joventut de Badalona i el Gran Canària com a representants de l'elit del bàsquet estatal. En l'apartat femení hi haurà l'Spar Gran Canària, el Sant Adrià i el FC Barcelona – Santfeliuenc. L'Uni Girona no hi serà representat perquè, segons Rovira, quan es va apostar per tirar endavant aquesta edició alguns equips ja tenien ple el calendari de la Setmana Santa. D'altra banda també hi haurà escoles destacades com l'EB Girona Marc Gasol, el Bomba Basket, l'Ointxe! Arrasate o l'Islas Canarias, el CEB Girona, el CD Onil, el Cervera, el CE Palamós, el Vedruna Palamós, el CB Grifeu i el BC Torroella, entre d'altres.

«Ens fa molta il·lusió fer créixer el projecte MIC més enllà del futbol», assegura Juanjo Rovira, que ha tornat a rebre una resposta entusiasta de les institucions.