Europa també gira l´esquena a l´Uni

La presència de l'AGU Spor en el camí europeu de l'Uni ja es percebia com un obstacle d'ençà que va quedar configurat el quadre de les eliminatòries. Quedar fora de l'Eurocup en mans de l'equip turc era una possibilitat real en el cap de tothom a Fontajau, però el moment i la manera d'acomiadar-se d'Europa no van ser els més dolços. Només tres dies més tard de perdre la final contra el Perfumerías Avenida a Fontajau i per una diferència, 31 punts (85-54), que esmicola el record del que, probablement, va ser el millor partit de les gironines d'aquesta temporada: la victòria de 8 punts en l'anada. «Hem fet una bona competició europea, fins avui. Ens feia il·lusió passar una ronda més però no ha pogut ser», reconeixia ahir des de Turquia un Èric Surís que no tenia problemes per admetre que el seu rival havia estat «molt millor els quaranta minuts i ens han superat en totes les facetes del joc».

La victòria de la setmana passada no pot amagar que l'AGU Spor té un cinc titular que, de cap de les maneres, aspiren a poder reunir qualsevol dels quatre de l'Eurolliga que es podria haver trobat l'Uni en cas d'haver passat ronda. Chelsea Gray i Ann Wauters són dues estrelles que, ara com ara, només poden fitxar equips que aspiren a guanyar títols. I a Kayseri saben que l'Eurocup és una gran opció per portar un trofeu a les seves vitrines. La derrota a Girona va coure molt a l'AGÜ Spor, al tècnic turc encara l'esperen a la sala de premsa de Fontajau, i per això les turques van anar a capgirar l'eliminatòria des del primer minut. Èric Surís les va intentar sorprendre amb un equip sense cap pivot pura, guardant Alminaite a la banqueta. La idea era que Ibekwe, Peters i Spanou fessin moure's més del compte les veteranes Sanders i Wauters. No va ser així. L'ambient en el Kadir Merzeki, amb més de 3.000 espectadors, va semblar impressionar les gironines. Al cap de tres minuts, Èric Surís va haver de demanar temps i posar Alminaite a la pista (el seu equip perdia 8-0). Al final del primer quart, i després d'uns bons minuts de Rosó Buch jugant de base, el partit estava viu (14-11). Però Ann Wauters no estava disposat a deixar marxar la que, pot ser la darrera oportunitat de la seva carrera de guanyar un títol europeu. I això que ja té cinc Eurolligues. La pivot belga va fer molt mal a l'Uni en el segon quart i això i els punts de Chelsea Gray va ser suficient perquè el partit comencés a estar resolt al descans (38-24).

Els problemes greus, però, van arribar en el tercer quart. Chelsea Gray va destapar el pot de les essències i va jugar aquell bàsquet que va enamorar el públic de Fontajau en els primers mesos de la temporada passada. «Ha fet jugar el seu equip com ha volgut», explicava després del partit Èric Surís. I és que amb Gray jugant i anotant; fent jugar les seves companyes i repartint assistències; qualsevol equip fa un bon bàsquet. I si, al seu costat, Gray té gent del nivell de Tanisha Wright, 12 temporades a la WNBA, Lara Sanders o la montenegrina Jelena Dubjlevic... Ja no hi ha res a fer. Èric Surís va demanar temps morts, va fer canvis, però el partit, i l'eliminatòria, ja estaven decantades. Al final del tercer quart, l'AGÜ Spor estava molt lluny d'aquells vuit punts que tenia com a objectiu. Guanyava de 33 punts, 74-41, i havia convertit el darrer quart en deu minuts absolutament intranscendents El somni europeu de l'Uni s'havia acabat.