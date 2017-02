Mor l'exjugador de bàsquet i fisioterapeuta Ricard Gaínza

Medalla de bronze en els Campionat d'Europa júnior del 1976 al costat de jugadors com Epi, Romay o Solozábal, Ricard Gainza es va formar a la Salle Girona per marxar després a la Salle Bonanova amb qui va arribar a debutar a Divisó d'Honor. Amb més de dos metres d'alçada, Gaínza va jugar a la màxima categoria també amb l'Hospitalet i el Náutico de Tenerife abans de tornar a Girona, la temporada 1982/83, per formar part del Sant Josep Girona-Homs, que acabava de pujar a Primera B, amb Nando Heras d'entrenador i al costat de jugadors com Robert Mora, Joan Grabuleda, Carles i Santi Davesa o Joan Paulí.

El Sant Josep només aguantaria un any a Primera B, però, uns anys més tard, Gaínza fomaria part de l'equip que, amb Guifré Gol d'entrenador, competiria de nou a la segona màxima categoria del bàsquet espanyol ja amb el nom de de Valvi Girona i amb l'arribada dels primers nord-americans: Batman Holmes,que durar pocs partits, Gigg Sims i Woise Winters.

Posteriorment, Gaínza acabaria la seva carrera jugant al Salt on coincidiria amb un altre històric del Sant Josep, Joan Paulí.

Un cop retirat del bàsquet en actiu, Gaínza va ser molt conegut a Girona per la seva faceta de fisioterapeuta. Gainza ha mort aquest matí a Girona amb 58 anys després de temps lluitant contra una malaltia.