L’Hoquei Lloret jugarà l’anada del play-off a casa i decidirà l’ascens a Vic

Quan Xevi Cabanas va acceptar la proposta del Club Hoquei Lloret i es va convertir en el nou entrenador de l’equip a OK Lliga Plata el juny de 2022, segurament, mai hauria imaginat que les seves paraules es podrien complir tan ràpid. «Soc una persona molt competitiva i, si agafo un projecte així, és per pujar a la màxima categoria», va dir en la seva presentació. Doncs bé, dues temporades més tard, el tècnic osonenc es troba a dos partits de l’ascens a OK Lliga.

El conjunt lloretenc va confirmar la seva participació al play-off jornades abans de finalitzar la fase regular, en la qual ha quedat segon amb 44 punts. «La valoració de la temporada és molt positiva. El club em va donar carta blanca per fer i desfer el projecte, amb un equip a mida. No m‘havia plantejat que podríem aconseguir l’ascens tan ràpid perquè és un equip jove i sense gairebé experiència, però els resultats són fruit de la bona feina i l’esforç de tothom. Hem complert l’objectiu d’arribar al final amb opcions de pujar. Fer-ho directe era molt difícil, així que li poso un 10 igualment al curs», explica Cabanas. L’Hoquei Lloret haurà de superar l’eliminatòria contra el Patí Vic per ser nou equip d’OK Lliga.

Després del sorteig que es va celebrar ahir, els lloretencs ja saben que l’anada es disputarà el pròxim dissabte 18 de maig a Lloret de Mar i la tornada serà el dissabte 1 de juny a Vic. «Serà una eliminatòria molt igualada perquè ambdós equips som bastant semblants. El Vic potser té més experiència, tot i que a nosaltres de ganes no ens en faltaran», comenta el tècnic. Sobre el factor pista, reconeix que «volíem la tornada a casa, però en un play-off pot passar de tot»: «Sabem que no sentenciarem l’eliminatòria a Lloret i que tot es decidirà a Vic. Segur que allà també comptarem amb el suport de nombrosos aficionats que es desplaçaran».

Cabanas assegura que lluitar per l’ascens «ens fa molta il·lusió»: «Encara no ens acabem de creure que hem arribat tan lluny. L’equip té moltes ganes de jugar el play-off i que arribi el moment. Volem disfrutar de l’eliminatòria. A més a més, els dos pavellons on juguem (Lloret i Vic) són grans i segur que estaran plens». Mentrestant, el club ha programat un amistós amb el Garatge Plana Girona per demà.

El passat de Cabanas a Vic

L’entrenador, que viu a Osona, té passat al Patí Vic -també al Patí Manlleu- i, de fet, va estar a punt de fitxar pel club vigatà abans de firmar pel Lloret. «Vaig tenir opcions de tornar-hi, però al final em va cridar més l’atenció el projecte del Lloret. Serà especial perquè em trobaré jugadors que havia entrenat en l’etapa al Vic, però és el que toca. Estic al 200% amb el Lloret», diu.

Cabanas afirma que «el Lloret és el club on he estat més a gust en tota la meva carrera com a entrenador»: «Des de la directiva, companys d’staff, jugadors, nanos de la base, famílies... Tot l’entorn és immillorable. Valoro molt més estar bé a un lloc, que no pas el temps que passo a la carretera. Em compensa fer tants quilòmetres per anar a entrenar».

Subscriu-te per seguir llegint