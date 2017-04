Per a la col·lecció

El 17 de juliol de 1994 la selecció del Brasil va guanyar el seu quart Mundial de Futbol superant la Itàlia de Roberto Baggio a la tanda de penals. El campionat es va disputar als Estats Units, on el futbol era un esport pràcticament desconegut, i sense el monopoli televisiu que hi ha ara, molts matinaven per veure en obert la competició. En aquella cita, Espanya que encara no era La Roja va quedar eliminada a quarts de final contra els italians en una eliminatòria que l'actual tècnic del FC Barcelona, Luis Enrique, recordarà pel cop de colze que va rebre de Mauro Tassotti.



Però tornant a la Canarinha. Era un equip amb Taffarel, Cafú, Branco, Mazinho, Dunga, Raí, Romario o Bebeto... Els dorsals eren de l'u a l'onze, i va ser el primer torneig en què es van començar a posar els noms dels jugadors a les samarretes, i també la primera de les que vaig col·leccionar. Amb els anys en van venir més. Això i els pantalons són els souvenirs dels aficionats al futbol, i n'hi ha que podrien fer-ne un museu.



Coincidint amb la dissetena edició del MIC aquests dies se'n poden veure moltes de diferents arreu de la Costa Brava, gent lluint els colors del seu club o jugador preferit. Segur que amb els anys en portaran alguna dels joves que participen al torneig com ara passa amb Neymar o Marc Bartra. El dia de l'estrena oficial a l'estadi de Montilivi, l'acompanyant d'un equip nord americà portava la de la UE Llagostera. Ja durant el matí es va passejar pel centre de Girona amb la càmera de fotos penjada al coll. Si més no, crida l'atenció, pel que estaria bé saber què el va dur a buscar-la. És evident que l'equip cau simpàtic, i més des que va fer el salt al futbol professional, encara que això no es tradueixi en l'assistència de públic al Nou Municipal Palamós. Ahir va estar per sota de molts partits del MIC.



Aquesta setmana el cartell de l'Eldenc no va ajudar. Res a veure amb l'ambient que es respira quan el filial juga a casa com en l'última jornada contra l'Andorra, quan el camp del poble va recordar al que era fa un temps. Les coses han canviat molt, als Estats Units i a Llagostera.