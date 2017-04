La setmana més determinant

El Barça afronta la seva setmana més determinant, la que pot revitalitzar les il·lusions de l'afició per tancar l'any amb un triplet, o la que certificarà una llarga travessia pel desert, fins la final de Copa, per a un equip que es pot quedar en només quatre dies sense aspiracions a la Champions i a la Lliga Santander. Els blaugrana estan obligats a capgirar un 3-0 al Juventus demà a l'estadi per seguir vius a la màxima competició continental. I per Sant Jordi, no els val res més que no sigui guanyar al Bernábeu per atrapar en el primer lloc un Madrid que, tot i així, seguirà tenint un partit pendent contra el Celta.

Amb un tècnic, Luis Enrique, que ja se sap que no continuarà i que ve de criticar durament els seus jugadors després del naufragi de Torí, les setmanes es poden fer molt llargues al Barça en cas de no resoldre amb èxit els dos transcendentals partits d'aquesta setmana. Sense opcions a les dues grans competicions, el consol seria la final de Copa contra l'Alabès programada per a un encara llunyà 29 de maig.

De moment el FC Barcelona ja està treballant en l'ambient que viurà el Camp Nou demà, quan l'equip intentarà protagonitzar una nova remuntada europea, aquesta vegada davant el Juventus. Com és habitual en els grans partits al Camp Nou des de fa 25 anys, els més de 90.000 aficionats que assisteixin al duel tindran la missió de construir un mosaic, que aquesta vegada tindrà com a lema «More than a club»-»més que un club» en anglès-, situat a la grada lateral de l'estadi.

A més, en el mosaic, fet de cartolines blaves, granes i grogues, es podrà llegir també la paraula «Barça» a la zona dels dos gols.

En la remuntada davant el PSG, també hi va haver mosaic al Camp Nou i una lona gegant al lateral en què es llegia «Tots amb l'equip», que finalment va respondre amb un 6-1 històric per remuntar un 4-0, per primera vegada en la història de la competició. Després de la decepció del 3-0 de Torí i a pesar de les males sensacions del triomf contra la Reial Societat (3-2) dissabte en Lliga, el vestidor blaugrana llança un missatge d'optimisme: vol creure en una segona remuntada europea.

Per altra banda, l'àrbitre holandès Björn Kuipers dirigirà el partit de demà. Kuipers, que és àrbitre internacional de FIFA des de 2006, estarà acompanyat per Sander van Roekel i Erwin Zeinstra, com assistents. L'holandès no ha coincidit aquesta temporada amb el Barça, a qui va dirigir per última vegada al principi de la passada, el 16 de setembre de 2015, a Roma (1-1) dins de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Elegit per a la final que va enfrontar a Reial Madrid i Atlètic de Madrid a Lisboa el 2014, quan els blancs van guanyar la «Dècima» (4-1), Kuipers també va arbitrar l'equip de Luis Enrique al partit de tornada de quarts de final de la Champions davant el PSG el 10 d'abril de 2013, en què els blaugrana van passar a semifinals tot i empatar a un.