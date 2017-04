Luis Enrique «El nostre objectiu serà marcar cinc gols al Juventus»

L'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, es va mostrar convençut que el Juventus aconseguirà aquest vespre un gol al Camp Nou, pel que va dir que l'objectiu és «anotar cinc gols» per aconseguir el pas a les semifinals de la Lliga de Campions. Malgrat el 3-0 en contra aconseguit en l'anada, el tècnic asturià creu que la remuntada en vuitens de final contra el Paris Saint Germain «convida a l'optimisme» i va instar l'afició blaugrana a «crear un ambient de bogeria esportiva en què tots els jugadors puguin donar la seva millor versió». En l'àmbit futbolístic, va assenyalar que serà important «minimitzar al màxim un gran equip com el Juventus» i que es vegin les «virtuts» dels seus homes. «Si Allegri ha dit que ve a marcar dos gols, els meus càlculs estan equivocats. Haurem de fer sis gols, llavors», va puntualitzar. En qualsevol cas, Luis Enrique té clara la recepta: «No hi tenim res a perdre i això ens allibera de qualsevol pressió. Nosaltres sortirem a atacar».